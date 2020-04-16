شعبة الكوافير تطالب الحكومة بقروض دون فوائد لتعويض خسائر أعضائها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع محمود الدجوي رئيس شعبه الكوافير بغرفة القاهرة التجارية طلبا عاجلا إلى المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لمطالبة الحكومة منح أصحاب الكوافيرات والتجميل وقتا إضافيا بعد المواعيد المحددة للغلق. وذكر الدجوى فى المذكرة التى حصلت الخليج 365 على نسخه منها أن طبيعه مواعيد عمل الكوافير تبدأ بعد عوده الموظفين أى من بعد الخامسه فعجزنا عن العمل حتى أيام عطله الموظفين الجمعه والسبت والتي تكون ايام ترويج العملاء يتم علينا حظر الفتح، وبذلك تم شلل حركه العمل وطرد العمال وتسليم المحلات الإيجار الجديد لرفع القيمه الايجاريه الباهظه لأننا أصبحنا جميعا ملزمين بمصروفات الإيجارات والمرتبات وتكاليف ثابته ومتغيره وبدون أي تغطيه للايرادات وأصبحنا لانقدر أن نحقق حد الكفاف لا حد الكفايه وخاصه أننا على قدوم شهر رمضان الكريم الذى يحتاج إلى نفقات معيشة لابناء القطاع . وأضاف : نحن مع الدوله في مواجهه الكارثه وتنفيذ القرارات للاستقرار الصحي ونطالب الدوله مسانده الكوافير بالآتي: أولا :بالنسبه للمحلات التي تعجز عن سداد الالتزامات من إيجار ومرتبات بضروره الموافقه على قروض من اي مخصصات بدون فوائد ويتم السداد بعد ٣ شهور ولو قرض يبدأ من 20 الف جنيه الي 50 الف جنيه . Advertisements ثانيا مسانده الدوله في تأجيل سداد فواتير الكهرباء والغاز والمياه. ثالثا : يتم عمل معاش استثنائى لأصحاب المحلات فوق الخمسين من أعمارهم لمده 6 شهور لأنهم أكثر عرضه للمرض. وأوضح أن قطاع الكوافير يمثل أكثر من 2 مليون مواطن تضرر بل أكثر قطاع تضرر حتى أصيبنا بالشلل التام في أعمالنا ونتضامن مع استقرار مصرنا الحبيبه وقت الشدائد والان نحتاج وقوف قيادتنا معنا.

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