شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الصناعات الغذائية يطلب استثناء "الطعمية المجمدة" من قرار وقف التصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع المهندس مجدى إدريس ،عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية شكوى إلى المهندس هانى برزى رئيس المجلس للنظر فى وقف وزارة التجارة لتصدير الفلافل " الطعمية المجمدة " ،ضمن قرار وقف تصدير البقوليات الذى أصدرته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الأيام الماضية وشمل عدد كبير من السلع الزراعية التى تصدر مجمدة وبعيدة عن البقوليات فى السوق المحلى.

ورد المهندس هانى برزى رئيس المجلس بضرورة ارسال خطاب إليه لمخاطبة وزيرة التجارة والصناعة فى استثناء هذة السلعة من قرار وقف التصدير ، لافتا إلى أنه منذ صدور القرار وهناك مشاورات كثيرة بين المجلس والوزارة لاستثناء السلع المتضررة من القرار والتى خرجت من الأسواق للشحن ومهددة بانتهاء صلاحيتها فى حالة استمر الاغلاق ، خاصة وأن السلع الزراعية المصنعة والمجمدة للتصدير هى سلع لها وضع خاص من ناحية طرق تصديرها وصلاحيتها.

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وأضاف رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ، أن المجلس استطاع أن يستثنى بعض السلع المتضررة بعد موافقة وزارة التجارة خلال الأيام الماضية ، موضحا أن القرار جاء سريعا من وزارتى التموين والتجارة دون الرجوع إلى المجتمع الصناعى ، نتيجة عدم وجود ثقة بين الطرفين، وأن الفترة الحالية لا تتحمل إصدار قرار يضر بالصناعة المصرية فى ظل تحملها للكثير من الأعباء بعد انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم .

وأصدرت نيفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر خلال الأيام الماضية لتوفير احتياجات السوق المحلى من هذة السلع، إلا أنها قامت باستثناء الفاصوليا الخضراء والبسلة الخضراء والفول السودانى، من القرار .

على أن يتم السماح بتصدير 3 محاصيل فى شكلها الطازج مع استمرار الحظر على الجاف، على أن يشمل وقف التصدير الفول والعدس لتلبية احتياجات السوق الداخلى وليست البقوليات الطازجة مثل البسلة الخضراء والفاصوليا الخضراء والفول السودانى.