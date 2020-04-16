شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل محفظة فودافون كاش الآن من المنزل وزيادة حدود المعاملات والتحويل من أجل سلامة العملاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - رفع الحد الأقصى للمعاملات اليومية والشهرية وحد تخزين الأموال فى المحفظة - محمد عبدالله: هدفنا دعم نظام المدفوعات الرقمية فى مصر وفقاً للإجراءات التحفيزية للحكومة والبنك المركزي... ونطور من خدماتنا باستمرار لخدمة مزيد من المواطنين

أعلنت شبكة المحمول الأولى فى مصر، "فودافون مصر"، عن إطلاقها عدد من الخدمات المميزة من خلال محفظتها الإلكترونية "فودافون كاش" والتى يمكن الآن ولأول مرة التسجيل لاستخدامها من المنزل باستخدام الرقم القومى فقط، بهدف تطوير ودعم منظومة خدمات الدفع الإلكتروني فى مصر بما يتماشى مع خطة الدولة والبنك المركزى للحد من التعامل النقدى وتحويل الخدمات إلى النمط الرقمى خلال الفترة الراهنة. كما تساهم هذه الخطوة فى إتاحة خدمات "فودافون كاش" لمزيد من الشرائح والمستخدمين، حيث ساهمت المحفظة بالفعل فى تيسير الدفع الالكترونى لأكثر من مليون عميل ذائم الاستخدام شهرياً.

تتضمن الخدمات الإضافية والمميزات التى أعلنتها "فودافون" التحويل من بطاقات الائتمان والبطاقات الشرائية إلى محفظة "فودافون كاش" والتحويل لمحافظ أخرى لعملاء "فودافون كاش" أيضًا، وإتاحة خدمة VCN بدون أية رسوم، ذلك بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للمعاملات اليومية من 6 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه مصرى، والمعاملات الشهرية التى تمت مضاعفتها لتصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، بجانب رفع حد تخزين الأموال على المحفظة ليصل إلى 50 ألف جنيه مصري.

وقال محمد عبدالله، رئيس قطاع التسويق والمبيعات، "تعد فودافون من الشركات ذات الحصة الأكبر فى القيمة السوقية للمحافظ الالكترونية باجمالى 72% من اجمالى السوق الذى يبلغ حجمه 11.7 مليار جنيه مصري، حيث وصل عدد مستخدمى "فودافون كاش" أكثر من 3.5 مليون مستخدم فى مصر. وفى إطار الاستراتيجية التوسعية الهادفة إلى دعم خدمات الدفع الرقمى فى مصر والتى تشهد طفرة فى الأداء والتطوير، قامت فودافون بتقديم خدماتها للسحب والإيداع عبر منظومة تحويل الأموال من خلال فودافون كاش، وذلك بالتعاون مع كلاً من "ماستركارد" و "أمان".

وأضاف محمد عبدالله، "عقدنا شراكة استراتيجية مع وزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر، وذلك بهدف تقديم التسهيلات الخدمية وإتاحة النفقات الشهرية من خلال "فودافون كاش" التى تستهدف 20,000 من مشتركى صناديق المعاشات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. كل ذلك بهدف تيسير المعاملات الإلكترونية التى تستبدل المعاملات التقليدية فى المتاجر ولتشجيع مزيد من المواطنين على البقاء فى منازلهم كما نبهت الحكومة المصرية، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد الذى يهدد السلامة والصحة العامة."

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وتتيح خدمات "فودافون كاش" بالفعل تسديد الفواتير وسداد المستحقات الخدمية مثل المياه والكهرباء والغاز، وتديد أية مصروفات تعليمية، هذا بالإضافة إلى اتاحة خدمات التبرعات للمؤسسات المختلفة والتسوق والدفع عبر الانترنت.

كما تتيح "فودافون" تطبيقها الرقمى "أنا فودافون" لتقديم منظومة خدمية العملاء بديلة للعملاء دون الحاجة للاتصال بمركز دعم العملاء أو التوجه للفروع والمتاجر.