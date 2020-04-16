شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 16-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج اليورو مقابل الدولار بسلبية قوية ليهاجم مستوى 1.0840 ويحاول الثبات دونه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، لكننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي دون هذا المستوى لتأكيد فتح الطريق أمام استهداف مستويات 1.0700 ثم 1.0640 والتي تمثّل المحطات السلبية التالية.

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