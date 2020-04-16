شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يهبط لأدنى مستوى فى أسبوع عقب تصريحات "كريستين لاجارد" عن انكماش اقتصادي كبير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسع اليورو من تراجعه بالسوق الأمريكية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع ، مع استمرار إقبال المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بالإضافة إلى تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" حول الاستعداد لانكماش كبير فى اقتصاد منطقة اليورو.

تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.8% إلى 1.0816$ الأدنى فى أسبوع ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0907 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.0911$

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بحوالي 0.7% مقابل الدولار ،بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.0990$.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.7% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار إقبال المستثمرين على شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تأتي عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ، خاصة مع تزايد المخاوف حيال الاقتصاد العالمي عقب التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي.

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي سوف ينكمش بمعدل 3% خلال عام 2020 ، بعدما كان يتوقع فى كانون الثاني/يناير الماضي أن ينمو بمعدل 3.3% ،فى انهيار مذهل للأنشطة الصناعية والخدمية بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي"كريستين لاجارد" يوم الخميس أن البنك يستعد لانكماش كبير فى اقتصاد منطقة اليورو ،وأضافت أن البيانات الاقتصادية بدأت فى الكشف عن انخفاضات غير مسبوقة فى إنتاج المنطقة الاقتصادية الموحدة ،وكذلك تدهور سريع فى سوق العمل.