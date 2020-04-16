شكرا لقرائتكم خبر عن النقد الدولي: النمو الآسيوي قد يكون صفراً للمرة الأولى منذ 60 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

كشف صندوق النقد الدولي أن "الاقتصاد الآسيوي قد يعاني من نمو صفري هذا العام للمرة الأولى منذ 60 عاما" ، والذي يعني انعدام تسجيل أية معدلات نمو اقتصادي لعام كامل, مشيرًا إلى تحسن الاقتصاد في آسيا بشكل أفضل من المناطق الأخرى التي تعاني من انكماش اقتصادي.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ صدر اليوم :"إنه وبشكل مغاير للأزمة المالية العالمية التي أثارها انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008، فإن الوباء يضرب بشكل مباشر قطاع الخدمات في المنطقة من خلال إجبار الأسر على البقاء في منازلها والمحلات التجارية على إغلاقها".

وأضاف أن شركات التصدير القوية في المنطقة تتعرض لضربات من تراجع الطلب على سلعها من قبل الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

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وبحسب التقرير من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 1.2٪ هذا العام، بانخفاض عن نمو بنسبة 6٪ في توقعات صندوق النقد الدولي في يناير، بسبب ضعف الصادرات وخسائر في النشاط المحلي بسبب خطوات التباعد الاجتماعي ، وأن هناك مخاطر حتى بالنسبة لتوقعات النمو في الصين حيث قد يعود الفيروس ويؤخر الانتعاش.

ودعا صندوق النقد الدولي صناع السياسات في آسيا إلى تقديم دعم موجه للأسر والشركات الأكثر تضررا من الوباء، داعيا أيضا إلى بذل جهود لتوفير سيولة وفيرة للأسواق وتخفيف الضغط المالي الذي تواجهه الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وحذر تشانغيونغ ري، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي من أن التحويلات النقدية المباشرة للمواطنين، وهي جزء من حزمة التحفيز الأمريكية، قد لا تكون السياسة الفضلى للعديد من الدول الآسيوية التي يجب أن تركز على منع الشركات الصغيرة من الانهيار لوقف الزيادة الحادة في البطالة.