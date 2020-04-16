شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم وول ستريت ترتفع بفضل خطة "دونالد ترامب" إعادة تشغيل الاقتصاد تدريجيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية فى وول ستريت بالتعاملات المبكرة يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت بالجلسة السابقة ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، بفضل تحسن معنويات المستثمرين ، استنادا على خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إعادة تشغيل الاقتصاد تدريجيا بعد بلوغ جائحة فيروس كورونا مستويات الذروة ،وصعد قطاع التكنولوجيا بقوة بقيادة نتفليكس فى ظل توقعات تحقيق الشركة أرباحا قوية خلال الربع الأول من هذا العام.

وبحلول الساعة 13:53 بتوقيت جرينتش ، ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا بحوالي 0.6% ، وأضاف مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا نسبة 0.7% ،وخالف مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأمريكية الاتجاه السائد وانخفض بحوالي 0.8%.

أنهي مؤشر ستاندرد أند بورز 500 جلسة الأمس منخفضا بنسبة 2.2% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 2,850.6 نقطة.

Advertisements

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء بعد بيانات اقتصادية ونتائج أعمال قاتمة ،جددت المخاوف حيال حجم الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا فى الولايات المتحدة.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أنه يعتقد أن تفشي فيروس كورونا قد بلغ مستويات الذروة فى البلاد ،وأن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد تراجعا ملحوظا فى إعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي.

ودعا ترامب مرة أخرى إلى ضرورة إعادة تشغيل الاقتصاد تدريجيا ،محذرا من التكاليف الباهظة إذا استمر الاقتصاد مغلقا لفترة طويلة.

ارتفع سهم نتفليكس بحوالي 3% ،ليقود المكاسب القوية لقطاع التكنولوجيا ، بعدما قال محلل فى جولدمان ساكس أن عملاق البث التليفزيوني عبر الانترنت سيحقق أرباحا أفضل من التوقعات خلال الربع الأول من هذا العام.