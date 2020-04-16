شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية عناية السعودية تبحث تخفيض رأسمالها بنسبة 50% في 22 أبريل الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، المُقرر عقده في 22 أبريل الجاري، وذلك لبحث مُقترح تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 50%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن رأس المال سيتراجع من 300 مليون ريال إلى 150 مليون ريال، ليتراجع عدد الأسهم من 30 مليون سهم إلى 15 مليون سهم.

وأرجعت الشركة سبب تخفيض رأس المال إلى إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 150 مليون ريال، وذلك بإلغاء 15 مليون سهم من أسهم الشركة، بحيث يتم تخفيض سهم واحد لكل سهمين.

Advertisements

وقالت الشركة، إنه لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي ولن تتغير نسبة ملكية أي مساهم نتيجة تخفيض رأس المال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 101.3 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 91.8 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض صافي الأقساط المكتسبة بـ 145.5 مليون ريال سعودي وهو ما يمثل 59.6%.

وفي المُقابل، حققت الشركة ارتفاعاً في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بمبلغ 119.2 مليون ريال، وبنسبة 55.2%.