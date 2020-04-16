شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة بنك البلاد توافق على شراء أسهمه بحد أقصى 5 مليون سهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة بنك البلاد على شراء عدد من أسهمه وبحد أقصى 5 مليون سهم، وذلك بغرض تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن عملية الشراء سيتم تمويلها من مصادر البنك الذاتية، علماً بأن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً تبلغ 0.41% من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء.

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وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 1.4 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 1.1 مليار ريال في العام 2018.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 3.4 مليار ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 2.7 مليار ريال خلال العام 2018.

ويعود الارتفاع في دخل العمليات نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 15.5% وذلك نتيجة لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ومكاسب الاستثمارات ودخل العمليات الأخرى وتوزيعات الأرباح وقابلها انخفاض في صافي دخل أتعاب العمولات وصافي مكاسب تحويل العملات الأجنبية.