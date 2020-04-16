شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الفرنسي يعتزم شراء أسهمه بحد أقصى 3 مليون سهماً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي على شراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى 3 مليون سهم، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن عملية الشراء سيتم تمويلها من موارد البنك الذاتية، علماً بأن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً تبلغ 0.471% من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 3.1 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 1.4 مليار ريال في العام 2018.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في العام 2019 يرجع إلى انخفاض مخصص الزكاة وضريبة الدخل، مع ذلك ارتفع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل ايضاً بنسبة 9.43% نتيجةً لارتفاع في إجمالي دخل العمليات وانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات.