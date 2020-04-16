شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك: انخفاض الطلب على النفط لن يكون الأخير والان نبدء بالتفاصيل

خفضت أوبك اليوم الخميس مجددا توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا، وقالت إنه قد لا يكون الخفض الأخير.

توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول في أحدث تقرير شهري انكماش الطلب 6.9 مليون برميل يوميا، بما يوازي 6.9 بالمئة، في 2020. وفي الشهر الماضي، توقعت أوبك زيادة طفيفة في الطلب قدرها 60 ألف برميل يوميا.

وقالت أوبك "مازالت المخاطر على طلب النفط كبيرة، وهي تشير لاحتمال إجراء تعديلات أخرى، وبخاصة في الربع الثاني من العام". مضيفة :" تمر سوق النفط حاليا بصدمة تاريخية مفاجئة وقاسية وعالمية".