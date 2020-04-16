الاقتصاد

تراجع طلبات الإعانة تنعش الأسهم الأمريكية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طلبات الإعانة تنعش الأسهم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

فتحت أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الخميس بعد أن أظهرت البيانات تراجعا طفيفا لطلبات إعانة البطالة مقارنة مع الأسبوع السابق، وبفضل الآمال في أن يعمد الرئيس دونالد ترامب إلى تخفيف الغلق الشامل المفروض لاحتواء تفشي فيروس .

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 39.31 نقطة بما يعادل 0.17 بالمئة ليصل إلى 23543.66 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 15.98 نقطة أو 0.57 بالمئة مسجلا 2799.34 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 85.93 نقطة أو 1.02 بالمئة إلى 8479.11 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع طلبات الإعانة تنعش الأسهم الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا