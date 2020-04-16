شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طلبات الإعانة تنعش الأسهم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

فتحت أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الخميس بعد أن أظهرت البيانات تراجعا طفيفا لطلبات إعانة البطالة مقارنة مع الأسبوع السابق، وبفضل الآمال في أن يعمد الرئيس دونالد ترامب إلى تخفيف الغلق الشامل المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 39.31 نقطة بما يعادل 0.17 بالمئة ليصل إلى 23543.66 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 15.98 نقطة أو 0.57 بالمئة مسجلا 2799.34 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 85.93 نقطة أو 1.02 بالمئة إلى 8479.11 نقطة.