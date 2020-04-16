النفط يصعد بعد خسائر حادة بفعل قفزة المخزون الأمريكي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، وسط آمال المستثمرين في أن تدفع زيادة في المخزونات الأمريكية منتجي الخام إلى تقليص الإنتاج مع تآكل الطلب بشدة جراء جائحة فيروس كورونا.

وبعد بيانات رسمية أظهرت ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة ارتفاعا غير مسبوق، تراجع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ فبراير شباط 2002، في حين فقد برنت أكثر من ستة بالمئة.

وبحلول الساعة 13:41 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 51 سنتا بما يعادل 1.8 بالمئة ليصل إلى 28.20 دولار للبرميل.

محا الخام بعض مكاسبه المبكرة بعد أن قلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول توقعاتها للطلب هذا العام، متكهنة بانكماش 6.9 مليون برميل يوميا أو 6.9 بالمئة، حسبما ذكرته في تقرير شهري.

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وزاد غرب تكساس 37 سنتا أو 1.9 بالمئة مسجلا 20.24 دولار. وكلا الخامين بصدد انخفاض أسبوعي بنحو عشرة بالمئة.

وقال نوربرت روكر، مدير الاقتصاديات في بنك جوليوس باير السويسري، "يجب أن تظل أسعار النفط تحت ضغط لكي تجبر المنتجين غير المنضوين في تكتلات على الخفض،" مشيرا إلى منتجين مثل الولايات المتحدة، جانب كبير من إنتاجهم غير مربح بالأسعار الحالية.

وتابع "نتشبث بنظرتنا المحايدة ونتوقع استمرار التقلبات الجامحة للأسعار حول المستويات الحالية في المدى القريب جدا."