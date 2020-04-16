البنك المركزى يكشف آلية احتساب الفوائد على القروض المؤجلة 6 أشهر.. ويصدر قرار جديد!

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، آلية احتساب الفوائد على القروض المؤجلة 6 أشهر.

ضمن إجراءات مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، أصدر البنك المركزي المصري، قرارًا جديدًا بشأن تأجيل تحصيل أقساط القروض من عملاء البنوك لمدة 6 أشهر.



وقال البنك في بيان، إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 15 مارس 2020 بشأن التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، والكتب الدورية اللاحقة له وآخرها ذلك المؤرخ 22 مارس 2020 والتي تضمنت قيام البنوك بتأجيل كافة استحقاقات العملاء تلقائيا لمدة 6 أشهر، إلا في حالة طلب العميل خلاف ذلك، مع عدم تطبيق عوائد تأخير أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.



وتابع البنك: "نظراً للاستفسارات الواردة في شأن آلية سداد قيمة العائد المحتسب خلال فترة التأجيل، وما تلاحظ من تباين في التطبيق بين البنوك، يتم الإحاطة أنه لدى تطبيق ما سبق يتعين أن يتم رسملة قيمة العوائد المحتسبة خلال فترة التأجيل البالغة 6 أشهر، على المبلغ المتبقي من التسهيل، ليتم سدادها مع الاستحقاقات خلال المدة الجديدة للتسهيل، وبما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد، ومع التأكيد على عدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد فترة التأجيل". حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

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وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي، أن البيانات الأولية لتحويلات المصـريين العاملين بالخارج، أظهرت ارتفاعًا خلال شهرى يناير وفبراير 2020 بمقدار 1.3 مليار دولار بمعدل سنوى 33.6% لتصل خلالهما إلى نحو 5.2 مليار دولار، مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال نفس الشهرين من العام السابق.

وأشار، إلى ارتفاع تلك التحويلات بمعدل سنوي 27.8% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر يناير 2020، مقابل نحو 2.1 مليار دولار خلال شهر يناير 2019، مبينًا ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدل سنوي 40.3% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر فبراير 2020، مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر فبراير 2019.

وقال البنك المركزى المصرى، إنه سيتم تنفيذ عدة إجراءات وقائية، فيما يخص فيروس كورونا المستجد، وتماشيًا مع توجه الدولة وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفى، وعملاء على التأكد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة، حيث ستقوم البنوك بشكل فورى بإتاحة الحدود الإئتمانية الازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".