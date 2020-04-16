شكرا لقرائتكم خبر عن وسيط تأمين يطالب بتوفير تأمين متناهى الصغر لـ 900 ألف صياد من خلال البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب فوزى قنديل وسيط تأمين هيئة الرقابة المالية والإتحاد المصرى للتأمين، بضرورة توفير وثائق تأمين متناهية الصغر لأكثر من 900 ألف صياد بالإضافة إلى أسرهم وجميع العاملين فى نشاط الصيد الذى يتجاوز 2 مليون فرد على الأقل وتوفيرها من خلال مكاتب البريد التى تغطى معظم القرى والمحافظات بالقرب من اماكن تجمعاتهم حتى يسهل على الصيادين البسطاء الحصول عليها فى أى وقت، وخاصة في ظل تأثير أزمة كورونا على النشاط الاقتصادى ومنه الصيد .

وأضاف قنديل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الوثيقة تغطى خطر الوفاة أو العجز، نظرا لما يتعرضون له من مخاطرأثناء رحلات الصيد، وخاصة فى أوقات النوات التى تتسبب فى الكثير من حالات الوفاة وفقدان الأسر لعائلها المباشر.

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وأكد قنديل على ضرورة نشر الوعى التأمينى، والوصول للشرائح البسيطة من المواطنين وخاصة محدودى الدخل، والاستفادة من التوعية التى تمت لصالح وثيقة أمان المصريين فى الترويج للتأمين متناهى الصغر لصالح المهمشين.

ومن جهة أخرى سبق وأن تقدمت إحدى الشركات الوطنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال بطلب رسمى لهيئة البريد المصرى منذ عامين بشان استئناف طرح وثيقة تأمين "وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين" من خلال مكاتب هيئة البريد بمختلف المحافظات، وتشمل التغطية التأمينية لـ"وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين" الوفاة فى حادث، وتصل قيمة التعويض لـ100 ألف جنيه (مع مصاريف نقل الجثمان) إضافة إلى تعويض عن العجز الكلى والجزئى، بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه كحد أقصى للعلاج الطبى بسبب الإصابة وكذلك الأجهزة التعويضية، ويبلغ قيمة القسط السنوى الذى يدفعه المؤمن عليه للحصول على التغطية 60 جنيها فقط.