شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 1.4% ارتفاعا بالصادرات المصرية إلى 2.48 مليــار دولار خـلال يناير 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الصادرات المصرية من الورق الصحي تراجعا ملحوظا خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية من الورق الصحي نحو 9 ملايين و351 ألف دولار، مقابل 17 مليون و466 ألف دولار، بتراجع بلغ نحو 8 ملايين و115 ألف دولار.

وتلاحظ في قائمة الصادرات المصرية خلال يناير الماضي، تراجع إجمالي الصادرات المصرية من الصابون ومحضرات التنظيف، وفقا لأحدث بيانات متاحة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتزامن مع مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد، وما يترتب عليه من ارتفاع متوقع للطلب المحلي على منتجات التنظيف والعناية الشخصية، وسجلت صادرات مصر من الصابون نحو 17 مليون و451 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 24 مليون و331 ألف دولار، بتراجع بلغ نحو 6 ملايين و880 ألف دولار.

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وشهد إجمالي قيمة الصادرات المصرية ارتفاعا بنسبة 1.4%، حيـث بلغ 2.48 مليــار دولار خـلال شهـر يناير 2020 مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (بترول خام بنسبة 102.6%، أسمدة بنسبة 7.3%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.1%، سجاد وكليم بنسبة 22.2%).

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 18.4%، حيث بلغت 5.32 مليار دولار خـلال شهر يناير 2020، مقابل 6.52 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 34.1٪، مواد أولية من حديد أو صلب بنـسبه 28.9%، لدائن بأشكالها الأولية بنـسبة 19.2%، ذرة بنسبة 9.7%).