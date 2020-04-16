شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 1.95% بختام التعاملات بضغوط هبوط سهم "دو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.95% خاسراً 37.12 نقطة ليغلق عند مستوى 1859.79 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها الاتصالات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 268.4 مليون سهم محققة ما قيمته 201.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 4226 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفعت 6 أسهم، فيما انخفض 23 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 5%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 2.57%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.41%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.43%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.90%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.42%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 13.31%، ثم سهم شركة ادار التكافل بنسبة 5.09%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 5%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 4.94%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 8.4 مليون ورقة بقيمة 28.1 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 1.45%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة، أمس الأول الثلاثاء، إذ قامت شركة المعمورة دايفيسمنت جلوبال هولدينغز بتأكيد استقالة السيد مسعود من عضويته فى مجلس إدارة الشركة، وعين جهاز الإمارات للاستثمار وسام لوتاه كعضو فى مجلس إدارة الشركة، وتغيير خالد القبيسى الذى كان يمثل مبادلة فى مجلس الإدارة أصبح يمثل جهاز الإمارات للاستثمار ابتداء من اليوم، كما عين جهاز الإمارات للاستثمار سارة عوض عيسى مسلم كعضو مجلس إدارة فى الشركة لتحل محل كأى إيريك ريلاندر.

فيما أعلنت شركة شعاع كابيتال، عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالى عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، ومقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وتعيين عضو مجلس الإدارة أبو بكر صديق محمد حسين الخورى حتى انتهاء دورة المجلس الحالى فى مارس 2021.