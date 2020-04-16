شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع بفضل آمال تخفيف الغلق وطلبات إعانة البطالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الخميس، بعد أن أظهرت البيانات تراجعا طفيفا لطلبات إعانة البطالة مقارنة مع الأسبوع السابق، وبفضل الآمال في أن يعمد الرئيس دونالد ترامب إلى تخفيف الغلق الشامل المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 39.31 نقطة بما يعادل 0.17% ليصل إلى 23543.66 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 15.98 نقطة أو 0.57 % مسجلا 2799.34 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 85.93 نقطة أو 1.02 % إلى 8479.11 نقطة.
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