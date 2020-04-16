شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد بعد خسائر حادة بفعل قفزة المخزون الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد خسائر حادة فى الجلسة السابقة، وسط آمال المستثمرين فى أن تدفع زيادة فى المخزونات الأمريكية منتجى الخام إلى تقليص الإنتاج مع تآكل الطلب بشدة جراء جائحة فيروس كورونا.

وبعد بيانات رسمية أظهرت ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة ارتفاعا غير مسبوق، تراجع الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ فبراير شباط 2002، فى حين فقد برنت أكثر من ستة %.

وبحلول الساعة 1341 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 51 سنتا بما يعادل 1.8 % ليصل إلى 28.20 دولار للبرميل.

محا الخام بعض مكاسبه المبكرة بعد أن قلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول توقعاتها للطلب هذا العام، متكهنة بانكماش 6.9 مليون برميل يوميا أو 6.9 %، حسبما ذكرته فى تقرير شهري.

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وزاد غرب تكساس 37 سنتا أو 1.9 % مسجلا 20.24 دولار. وكلا الخامين بصدد انخفاض أسبوعى بنحو عشرة %.

وقال نوربرت روكر، مدير الاقتصاديات فى بنك جوليوس باير السويسري، "يجب أن تظل أسعار النفط تحت ضغط لكى تجبر المنتجين غير المنضوين فى تكتلات على الخفض،" مشيرا إلى منتجين مثل الولايات المتحدة، جانب كبير من إنتاجهم غير مربح بالأسعار الحالية.

وتابع "نتشبث بنظرتنا المحايدة ونتوقع استمرار التقلبات الجامحة للأسعار حول المستويات الحالية فى المدى القريب جدا."