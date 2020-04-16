شكرا لقرائتكم خبر عن غاز مصر تعيد ملء خزان الرائحة الرئيسى بمدينة قويسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة غاز مصر احدى شركات قطاع البترول، عن قيامها اليوم بإعادة ملء خزان الرائحة الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة المغذية لمدينة قويسنا، حيث طمأنت الشركة ساكني مدينة قويسنا أنه إجراء روتيني طبقا لمعايير الجودة والسلامة ولا يمثل أدنى خطورة على المواطنين .

وكان المهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر إحدي شركات قطاع البترول، قد أكد أنه تم توصيل الغاز الطبيعى لـ 458 ألف وحدة سكنية بنسبة تصل إلى حوالى 40% من إجمالى عدد العملاء خلال العام على مستوى الجمهورية وذلك تماشياً مع ماهو مخطط من وزارة البترول، لافتا إلى أن هذا الرقم يعنى تحقيق وفر يصل إلى حوالى 8.5 مليون إسطوانة بوتاجاز حيث تم تحقيق 1616 عميل فى اليوم الواحد .

وأضاف المهندس وائل جويد، خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركة غاز مصر، أنه كان لصعيد مصر ومناطق الدلتا النصيب الأكبر فى أعمال توصيل الغاز الطبيعى تطبيقاً لسياسة الدولة الداعمة للمحافظات الأقل دخلاً،

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موضحا انة تم الوصول لرقم 4.7 مليون عميل على مستوى الجمهورية بنهاية 2019 بنسبة تصل إلى 45% من مجمل أعمال التوصيل.

وأشار رئيس شركة غاز مصر، إستطاعت الشركة ومن خلال الجانب الآخر فى نشاط الشركة وهو المشروعات البترولية والأعمال المدنية من تحقيق رقم قياسى آخر غير مسبوق وصل إلى 563 مليون جنيه بزيادة حوالى 20% عن العام السابق مما كان له عظيم الأثر فى قدرة الشركة على تنويع مصادر دخلها لافتا ان الشركة تسعي جاهدة خلال المرحلة القادمة إلى مضاعفة هذا الرقم بالإضافة إلى ماسبق فقد حققت شركة غاز مصر نقلة نوعية وطفرة واعدة فى مجال الإستثمارات فى مجالات متنوعة لتعظيم عائدتها وللمحافظة على مصادر دخل تضمن لها الريادة حيث تم

المشاركة بنسبة 25% فى مصنع لإنتاج مواسير البولى إيثيلين بأقطار مختلفة للإستخدام فى أعمال الغاز الطبيعى وأعمال توصيل المياه وخلافه مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال.