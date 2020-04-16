شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتوقف عن استيراد البنزين والسولار مؤقتا لوجود أرصدة كافية وزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بقطاع البترول، أنه تم وقف استيراد البنزين والسولار من الخارج مؤقتا، لافتة إلى أن الأرصدة والكميات الموجودة كافية لفترات طويلة .

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن وقف عمليات استيراد البنزين جاء بعد انخفاض الاستهلاك الناتج عن إجراءات الحظر والخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد وزيادة انتاج البنزين والسولار محليا.

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، قد أكدت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتقليل حركة الانتقال للأفراد وتطبيق فترات الحظر أدت إلي انخفاض معدلات استهلاك البنزين بنحو 25% موضحة أن معدلات الاستهلاك الحالية للبنزين بلغت حوالي 14 ألف طن يوميا، أن المعدلات الطبيعية للاستهلاك تصل لحوالي 18 ألف طن يوميا.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، قد اجتمعت واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.

وفى ضوء الظروف الاستثنائية الغير مسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا وبناء على ذلك فقد تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى كما يلى:

- البنزين ٩٥ 8.50 جنيه للتر.

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- البنزين ٩٢ 7.50 جنيه للتر.

- البنزين ٨٠ 6.25 جنيه للتر.

- كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن.

وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحا يوم السبت الموافق 11 ابريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقى أسعار المنتجات البترولية.