شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين خضراء بختام الأسبوع مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.35% رابحاً 4.59 نقطة ليغلق عند مستوى 1312.98 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بختام التعاملات، 4.1 مليون سهم بقيمة 719.1 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 19.83% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.57%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.79%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 9.55% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.35%.

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فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.75% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.82%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة ناس، عن استقالة ماتثوس هاوس من منصبه مدير عام للشركة، وذلك لأسباب شخصية اعتبارا من 4 إبريل الجارى.

فيما أعلن بنك البحرين الوطنى والشركة البحرينية الكويتية للتأمين، عن الإعفاء من الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2020، وبالتالى فأن أول إعداد وإعلان للبيانات المالية المراجعة فى عام 2020، سوف يكون لفترة الستة الأشهر المنتهية فى 30 يونيو القادم.