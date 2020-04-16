شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام جلسة الخميس باستثناء "رئيسى 50%" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات، باستثناء مؤشر رئيسى 50، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها البنوك.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.44% خاسراً 20.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4746.44 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.48% خاسراً 24.48 نقطة ليغلق عند مستوى 5119.94 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.33% خاسراً 13.27 نقطة ليغلق عند مستوى 4011.54 نقطة، فيما صعد مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.01%، رابحاً 0.39 نقطة ليغلق عند مستوى 3979.55 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 101.7 مليون سهم بقيمة 29.3 مليون دينار كويتى عبر 7772 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.02%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.64%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.18%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.26%.

وجاء سهم "شركة الأرجان العالمية العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.89%، تليه شركة السكب الكويتية بنسبة 7.25%، ثم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 4.52%، فيما تصدر سهم "شركة منشآت للمشاريع العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.47% ثم شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 14.12%، ثم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 13.10%.

وفى سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلى:

أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019 و 30-9-2019:

شركة تمكين القابضة.

ثانيا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة الاثمار القابضة.

شركة مجموعة الراي الاعلامية.

ثالثا: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

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رابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة ياكو الطبية.

شركة أم القيوين للاستثمارات العامة.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الإنشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

خامساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

شركة المعدات القابضة.

شركة أسمنت الخليج.

شركة الإثمار القابضة.

سادسا: شركات موقوفة بسبب الاندماج:

شركة الأمان للاستثمار.