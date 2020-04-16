شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 3.11% بختام التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 3.11% خاسراً 275.46 نقطة ليغلق عند مستوى 8576.32 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 122.4 مليون سهم بقيمة 367.2 مليون ريال عبر تنفيذ 13.5 ألف صفقة، وتراجع 39 سهما، فيما ارتفعت 6 أسهم، واستقرت سهمين.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 4.04%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.60%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 3.57%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.98%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.61%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 2.38%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.12%.

وفى سياق آخر عقدت شركة بروة العقارية، مساء أمس الأربعاء، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة إلكترونياً (عن بُعد)، تم انعقاد الاجتماع في تمام الساعة 4:30 عصراً بعد اكتمال النصاب اللازم للانعقاد.

شهد اجتماع الجمعية العمومية لهذا العام انتخابات مجلس إدارة بروة العقارية، حيث قام المساهمين بالتصويت للمرشحين في مقر بروة الكائن في أبراج بروة السد، وذلك بتعبئة نموذج الترشيح ووضعه في صندوق التصويت، تم بعدها تسليم المساهمين رابط إلكتروني لمتابعة أعمال الجمعية عن بعد، واقتصر الحضور داخل قاعه الاجتماع على رئيس مجلس الإدارة وعدد محدود من الأعضاء والرئيس التنفيذي لبروة العقارية ومراقب الحسابات و ممثلي وزارة التجارة والصناعة مراقبة الشركات بينما حضر الموظفين الرئيسين الاجتماع، كما قامت بروة بنشر كافة التقارير السنوية على موقع الشركة قبل الاجتماع بوقت كاف.

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وتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة مراقبة الشركات لوضع آلية التصويت الإلكتروني للمساهمين عبر برنامج زووم، والتي تمكنهم من التصويت على بنود أعمال الجمعية العامة العادية، والمصادقة عليها، أعلن ممثلا وزارة التجارة و الصناعة عن فوز كل من ناصر سلطان ناصر الحميدي، عبدالرحمن محمد مبارك المطوع الخيارين، ناصر على غصاب الهاجري - ممثلا عن شركة رأس ركن للاستثمار العقاري، أحمد خالد عبدالعزيز الغانم المعاضيد.

كما تم إعلان الاحتياطي جمال مطر مرشد الغفيلي النعيمي، بعضوية مجلس الإدارة للعام 2020 _ 2022.

وأعلنت شركة الديار القطرية عن تعيين أعضاء مجلس الإدارة وهم صلاح بن غانم العلي، عبدالله بن حمد العطية، أحمد محمد نور محمد طيب، تم خلال الاجتماع الإلكتروني اعتماد كل من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للمجموعة عن السنة المالية 2019 وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير حوكمة الشركات.

كما تمت الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية بمعدل 20% (بواقع 20 درهم قطري للسهم) بما يحقق معدل عائد على سعر السهم بنسبة 6.5%، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم وانتهى الاجتماع بتعيين مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2020.

فيما أعلنت السلام العالمية للاستثمار المحدودة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2020، وذلك بتاريخ 30/4/2020.