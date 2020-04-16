شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس قرب ذروة 4 أسابيع قبيل بيانات نمو الاقتصاد الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح ، لتقترب من جديد من ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول ،والتي توضح مدي تضرر أكبر اقتصاد مستهلك للمعادن فى العالم جراء جائحة فيروس كورونا.

ارتفعت أسعار النحاس بحوالي 0.9% إلى 2.315$ للرطل ،بعد افتتاح تعاملات اليوم عند 2.295 $ للرطل ،وسجلت أدنى مستوى عند 2.283$ للرطل.

فقدت أسعار المعدن الأحمر"النحاس" بالأمس نسبة 1.25% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 2.348$ للرطل.

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يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون الاقتصاد الصيني ثاني أقل الاقتصادات العالمية تضررا بعد الاقتصاد الهندي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ،حيث من المتوقع أن يسجل الاقتصاد نمو بمعدل 1.2% فى 2020 ترتفع إلى 9.2% فى 2021 بأفضل وتيرة نمو منذ عام 2011.

والصين تعتبر أكبر بلد مستهلك للمعادن والسلع فى العالم ،لذلك توقعات أن ينجو الاقتصاد الصيني من تداعيات فيروس كورونا ، يدعم آمال تحسن مستويات الطلب مجددا على المعادن الصناعية والسلع الإستراتيجية.

وتصدر فى وقت لاحق من تعاملات السوق الأسيوية يوم الجمعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي فى الصين خلال الربع الأول ،والتي توضح الأضرار الفعلية التي لحقت بالاقتصاد الصيني جراء تفشي فيروس كورونا فى البلاد وانتقاله سريعا إلى خارج البلاد وانتشاره فى معظم دول العالم.

تشير التوقعات إلى تسجيل الاقتصاد الصيني انكماشا بمعدل 6.2% خلال الربع الأول 2020 بعدما سجل نمو بمعدل 6% خلال الربع الأخير 2019 ،تسجيل انكماشا أفضل من التوقعات سوف يدعم ارتفاع أسعار المعادن والسلع فى معظم أسواق العالم.