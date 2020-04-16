شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 18 عاما والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس ضمن محاولات التعافي بعد خسائر على مدار أربعة أيام متتالية ،ليرتد الخام الأمريكي من أدنى مستوى فى 18 عاما ، وخام برنت من الأدنى فى أسبوعين ، بدعم آمال استغلال كبرى الدول المستهلكة للأسعار الرخيصة فى ملء المخزون الاستراتيجي النفطي ، بجانب انخفاض إنتاج النفط الصخري فى الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي ، ويكبح تلك المحاولات استمرار مخاوف تخمة المعروض العالمي بعد انهيار مستويات الطلب فعليا بحوالي 30% بسبب جائحة فيروس كورونا.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 20.61$ ،من مستوى الافتتاح عند 20.31$، وسجل أدنى مستوي عند 19.93$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 28.98$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 28.04$ ، وسجل أدنى مستوي عند 27.38$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء نسبة 2.5% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى 18 عاما عند 19.27$ للبرميل ،و انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 7% ، وسجلت أدنى مستوى فى أسبوعين عند 27.18$ للبرميل.

تحاول أسعار النفط التعافي من تلك المستويات المنخفضة ، بدعم آمال قيام الولايات المتحدة والصين والهند وكوريا الجنوبية بملء المخزون الاستراتيجي النفطي استغلالا للأسعار الرخيصة فى الوقت الحالي.

ويدعم تلك المحاولات أيضا ،انخفاض إنتاج النفط الصخري فى الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي ، بسبب الخسائر الفادحة للمنتجين بعد اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر السوق.

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قالت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس أن إنتاج النفط فى البلاد انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 100 ألف برميل يوميا ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ، لينزل إجمالي الإنتاج إلى 12.3 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 2 آب/أغسطس الماضي.

وفى نفس الوقت أعلنت الوكالة زيادة المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة بحوالي 19.2 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 10 نيسان/أبريل، فى الزيادة الثانية عشر أسبوعيا على التوالي ،وبأكبر زيادة أسبوعية على الإطلاق، لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 12.1 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى نحو 504 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 4 آب/أغسطس 2017 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

من ناحية أخري ،قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 29 مليون برميل يوميا فى نيسان/أبريل ، مسجلا أدنى مستوياته فى نحو 25 عاما.

ومعظم التوقعات الحالية فى أسواق الطاقة ، تؤكد على انخفاض الطلب العالمي على النفط بالفعل بما يعادل 30% من الإمدادات العالمية ،ضمن تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ويزيد هذا الرقم فعليا بنحو 10% عن التخفيضات الوشيكة فى الإنتاج العالمي ، بعدما اتفق تحالف أوبك بلس على خفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا ، ومن المنتظر أن تخفض دول أخرى خارج التحالف من بينها الولايات المتحدة الإنتاج بمقدار 10 مليون برميل يوميا ،مما يصل خفض الإنتاج العالمي المحتمل 20 مليون برميل يوميا بما يعادل 20% من الإمدادات العالمية.