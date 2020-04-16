شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة مصانع "ايجيبت فودز" لـ ”الخليج 365”: سياستنا هي الحفاظ علي موظفينا.. عدم المساس بأبناء المصنع أولى اهتماماتنا وصرف منحة استثنائية بمناسبة شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إدارة مصانع "ايجيبت فودز" لـ ”الخليج 365”: سياستنا هي الحفاظ علي موظفينا.. عدم المساس بأبناء المصنع أولى اهتماماتنا وصرف منحة استثنائية بمناسبة شهر رمضان

قالت مصانع ايجيبت فودز، إنها تحرص كل الحرص على سلامة وبقاء جميع موظفيها، وبالتزامها الكامل بدعم جميع العاملين وعدم التخلي عن أي منهم هي السياسة القائمة للشركة منذ البداية لأنهم رأس المال الحقيقي للشركة وعدم المساس برواتبهم هي عقيدة الشركة، وبأن الأزمة الحالية ستمر دون وقوع الضرر علي اي من العاملين بالشركة وسيظل الجميع بأماكنهم، لان هذا ما يحتمه دور ومسئولية القطاع الخاص فى الحفاظ علي جميع موظفيه تحت أى ظرف، لمساندة الدولة المصرية في حربها ضد الكورونا وانه من واجب الجميع دعم الاقتصاد المصري من خلال الحفاظ علي العمالة لديه.

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وأوضحت الشركة، في تصريحات لليوم السابع، أنها ستقوم بصرف مرتبات شهر أبريل في موعدها بالإضافة إلى صرف منحة استثنائية بمناسبة شهر رمضان لكل العاملين بالمصنع اليوم، ليتمكن جميع العاملين من مواجهة هذه الظروف الصعبة التي تمر علي البلاد.

ونناشد جميع رجال الأعمال المصريين بعدم الاستغناء عن أي من العامليين بمؤسساتهم او تقليل الرواتب واعتبار هذا جزء لا يتجزأ من مسئوليتنا الوطنية والمجتمعية، ولا يجب أن تكون الرؤية محدودة للوضع الحالي ومن الواجب علي الجميع مساندة حكومتنا المصرية في ظل الأوضاع الراهنة.