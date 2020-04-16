شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر برميل النفط الكويتى1.57 دولار ليسجل 16.67دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، انخفاض سعر برميل النفط الكويتي 1.57 سنتا ليبلغ 16.67دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 18.24دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول الثلاثاء وذلك وفقا لوكالة كونا.

وارتفع النفط اليوم الخميس عقب خسائر حادة تكبدها في الجلسة السابقة بفعل آمال بأن زيادة كبيرة في المخزونات الأمريكية ربما تعني أنه ليس أمام المنتجين سوى خيار محدود يتمثل في تعميق خفض الإنتاج في ظل سحق جائحة فيروس كورونا للطلب.

ومع صدور بيانات رسمية أظهرت ارتفاع مخزونات الخامالأمريكية بأكبر قدر على الإطلاق، انخفض خام غرب تكساس الأمريكي أمس الأربعاء لأدنى مستوياته منذ فبراير شباط 2002، فيما تراجع خام برنت أكثر من 6%.

وارتفع خام برنت 36 سنتا أو 1.3% إلى 28.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 0502 بتوقيت جرينتش، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشر سنتات أو 0.5% إلى 19.97 دولار.

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وتكبح المخاوف بشأن تداعي الطلب المكاسب إذ جرى تداول الخامين القياسيين مرتفعين بأكثر من 2.5% في وقت سابق من الجلسة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أيضا زيادة كبيرة في مخزونات الوقود المكرر في الولايات المتحدة على الرغم من أن المصافي تعمل بطاقة تبلغ 69% في أنحاء البلاد وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2008.

وأبلغ وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك اجتماعا حكوميا عبر الإنترنت أن اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي ينبغي أن يخضع لمتابعة مستمرة وأنه يمكن تعديله خلال العام.

وقال نوفاك خلال الاجتماع، الذي بثه التلفزيون وترأسه الرئيس فلاديمير بوتين، إن الطلب العالمي على النفط قد يهبط حوالي ثمانية ملايين برميل يوميا للعام 2020 بأكمله.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون كبار آخرون بقيادة روسيا اتفقوا مطلع الأسبوع على تقليص الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو للتصدي لتراجع في الطلب جراء انتشار فيروس كورونا.