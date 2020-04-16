شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق منصة تعليمية لتنمية المهارات الرقمية وبرنامج تدريبي للاستخدام الآمن للإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منصة للتعلم عن بُعد تستهدف فئات المجتمع المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية تهدف لنشر الثقافة الرقمية بشكل آمن وفعّال وذلك التعاون مع مؤسسة ICDL العربية، في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشاركة في تنفيذ خطة الدولة لبناء الانسان المصري؛ واستجابة للتفاعل مع المستجدات الحالية.

وفي هذا الإطار أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن التعليم من بُعد والتعّلُم الرقمي هو توجه نستثمر فيه ونروج له ونتبناه، مضيفاً أن الوزارة تتيح فرص للتدريب والتمكين الرقمي للمواطنين لاكتساب الخبرات والمهارات التكنولوجية المختلفة، كما نوفر فرص متميزة للتعلم وتنمية فكر العمل المستقل، ودعا السيد الوزير كافة المواطنين الى الاستفادة من الفرص التي تتيحها الدولة لنشر الثقافة الرقمية والتعلم عن بُعد باستخدام المنصات الرقمية لاكتساب مهارات جديدة والتعلم المستمر.

الجدير بالذكر أن برامج المنصة تهدف إلى تمكين المواطنين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتصفحي الإنترنت من الاستخدام الآمن للإنترنت، ومواجهة صور التنمر الإلكتروني المتعددة، وتعلم استخدام محركات البحث بكفاءة وفاعلية. وتوفر الوزارة هذه البرامج للمواطنين مجاناً من خلال حزم للمواد العلمية التفاعلية؛ حيث يمكن للمتدرب أن يحصل على شهادة دولية معتمدة من مؤسسة ICDL العالمية فور اجتيازه الاختبارات المؤهلة لذلك.

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وللمزيد عن آلية التعلم من بُعد، والتعرف على المحاور التدريبية، والتسجيل، برجاء الدخول على موقع وازرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التالية: http://www.mcit.gov.eg ، www.basicict.gov.eg