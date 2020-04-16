شكرا لقرائتكم خبر عن الحديد والصلب: ترشيح بعض العاملين للمناصب القيادية وزيادة فى الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الحديد والصلب التابعة للقابضة للصناعات المعدنية ، فى بيان لها اليوم ، نتائج أعمال الشركة عن الفترة من 1 يوليو 2019 ، حتى نهاية فبراير 2020، بتراجع بلغ نحو 48% عن الفترة المثيلة من العام المالى الماضى .

وأشارت الشركة فى بيانها، إلى أن مجلس ادارة الشركة عقد اجتماعا برئاسة اللواء مهندس إيهاب محمد عبد العزيز، وذلك عن طريقة الفيديو كونفرانس ، لاعتماد نتائج الأعمال عن فترة الثمانية أشهر الماضية .

كما بلغت مبيعات الشركة فى شهر يناير الماضى مبلغ 115 مليون جنيه، بالرغم من عدم تصدير أي منتجات للخارج .

Advertisements

وبحسب بيان الشركة فإن الانتاج المباع للسوق المحلى بلغ 80142 طنًا بقيمة 433.4 مليون جنيه خلال الفترة الحالية مقارنة بإنتاج بلغ 84 الف طن خلال الفترة المقبلة بقيمة 821.1 مليون جنيه فى حين بلغ الإنتاج المعد للتصدير خلال الفترة الحالية 876 طن، بقيمة 463 ألف دولار، مقارنة بإنتاج 687 طنًا بقيمة 370 الف دولار .

كما وافق مجلس ادارة الشركة على تسوية فروق جرد المعدات والآلات خلال العام المالى الحالى ورفعها من السجلات المالية للشركة .

ووافق المجلس على ترشيح بعض العاملين للمناصب القيادية الشاغرة بالشركة.