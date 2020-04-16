شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر عند 740 جنيها.. وتذبذب بأسعار ه عالميا بسبب جنى الأرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر عند مستويات أمس، عند 740 جنيها الحرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، فيما شهدت الأسعار العالمية الذهب حالة من التذبذب الواضح بسبب عمليات جنى الأرباح.

أسعار الذهب اليوم في مصر.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 634 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 740 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 845 جنيها للجرام.

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الجنيه الذهب 5920 جنيها.

أوقية الذهب 1711 دولار

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس مع ارتفاع الدولار وبيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح، لكن الخسائر كبحتها بيانات سلبية لمبيعات التجزئة والتصنيع صادرة عن الولايات المتحدة والتي أدت إلى تزايد المخاوف من ركود عالمي حاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1714.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0541 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن النفيس انخفض 0.7 % عند التسوية يوم الأربعاء لينهي مكاسب استمرت أربع جلسات على التوالي.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1744.50 دولار للأوقية.عانت مبيعات التجزئة الأمريكية تراجعا قياسيا في مارس ونزل إنتاج المصانع بأكبر قدر منذ 1946، مما أثار مخاوف من انكماش الاقتصاد في الربع الأول بأشد وتيرة منذ عقود بفعل تأثير الإجراءات المتخذة لاحتواء انتشار الفيروس.

ويقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.9 % إلى 2199.96 دولار للأوقية.تراجعت الفضة 0.9 % إلى 15.33 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 0.2 % إلى 777.98 دولار للأوقية، حسبما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.