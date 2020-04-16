شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المشتركة لشركات التكنولوجيا: "ايتيدا" أوفت بالتزامها بصرف المساندة التصديرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المشتركة المشكلة من كل من اتصال وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وشعبة الأقتصاد الرقمى، أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) قد أوفت بالتزامها نحو صرف المساندة التصديرية للدفعة الأولى من الشركات الصغيرة المستحقة للدعم وتبلغ قيمة المساندة 5 مليون جنيه تخص 25 شركة صغيرة.

ويأتى ذلك إستجابة للمطالب التى تقدمت بها اللجنة في اجتماعها مع المهندسة هالة الجوهرى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ، ومازالت الهيئة تتواصل مع الجهات المختصة لإنهاء موضوع قروض التشغيل، وفى نفس الوقت فقد أتمت اللجنة حصر مستحقات الشركات لدى الجهات الحكومية وسيتم إرسالها لإيتيدا يوم الأحد الموافق 19 أبريل2020.

وكانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، قد أعلنت اليوم الخميس، إجراءات صرف مستحقات المجموعة الأولي من الشركات المستفيدة من الدورة العاشرة لبرنامج المساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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وأوضحت الهيئة أن 25 شركات ستحصل على مستحقاتها بإجمالي مبلغ 5 مليون و 170 ألف جنية مصرى وذلك بعد أن قامت الهيئة والمراجع الخارجي للبرنامج بمراجعة واعتماد مستنداتها.

وتتضمن الدفعة الأولى 5 شركات من فئة الشركات متناهية الصغر، و20 شركة صغيرة من إجمالي 110 شركة قامت بالاشتراك في البرنامج حتى الأن.

وقامت الهيئة بتعجيل إجراءات صرف المساندة التصديرية لتبدأ في شهر إبريل الجاري على أن تكون أسبقية الصرف للشركات متناهية الصغر والصغيرة كأحد الإجراءات العاجلة التي اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنعاش سوق تكنولوجيا المعلومات ومساندة الشركات العاملة بالقطاع لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.