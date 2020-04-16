شكرا لقرائتكم خبر عن "ايتيدا" تبدأ صرف المساندة التصديرية للدفعة الأولى من الشركات المستفيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، اليوم الخميس، إجراءات صرف مستحقات المجموعة الأولي من الشركات المستفيدة من الدورة العاشرة لبرنامج المساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضحت الهيئة أن 25 شركات ستحصل على مستحقاتها بإجمالي مبلغ 5 مليون و 170 ألف جنيه مصرى وذلك بعد أن قامت الهيئة والمراجع الخارجي للبرنامج بمراجعة واعتماد مستنداتها.

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وتتضمن الدفعة الأولى 5 شركات من فئة الشركات متناهية الصغر، و20 شركة صغيرة من إجمالي 110 شركة قامت بالاشتراك في البرنامج حتى الآن.

وقامت الهيئة بتعجيل إجراءات صرف المساندة التصديرية لتبدأ في شهر إبريل الجاري على أن تكون أسبقية الصرف للشركات متناهية الصغر والصغيرة كأحد الإجراءات العاجلة التي اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنعاش سوق تكنولوجيا المعلومات ومساندة الشركات العاملة بالقطاع لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.