شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تأمين: 15% انخفاض فى سداد "تعويضات السيارات" بسبب حظر "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور وليد أبو حجر الخبير التأمينى، إن معدلات سداد تعويضات السيارات تراجعت بشكل ملحوظ بنسبة حوالى 15% على الأقل خلال الفترة الحالية، بسبب انخفاض الحوادث بعد تطبيق قرارت الحظر الجزئى على أثر تفشى فيروس كورونا .

وأضاف أبو حجر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن جميع القطاعات تأثرت من أزمة الفيروس، ومنها على وجه الخصوص قطاع التأمين، حيث فرضت الأزمة على الشركات ضرورة تدعيم الهيكل الإلكتروني والعمل على تقوية البرامج التكنولوجية بها لإمكانية عمل الموظفين عن بعد، وكذلك إنشاء تطبيقات ذكية لمعظم المنتجات بها عبر المحمول، كما أنه بين للعديد من رؤساء الشركات ومدراء الأقسام إمكانية تشغيل الشركة بنصف أو ثلث الطاقة العمالية، وإيضاح العمالة الزائدة بكل قسم، ورسخ مبدأ "لامركزية القرار" وثقافة التفويض

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ولفت أبو حجر إلى أن الأزمة تسببت في إلغاء معظم المؤتمرات والفاعليات الخاصة بنشاط التأمين، وعلى راسها قرار الإتحاد الأفرواسيوي للتأمين وإعادة التأمين "FAIR"، تأجيل مؤتمر “إستراتيجيات إدارة المخاطر (دور خبراء التأمين) والذي كان مقررًا عقده في الفترة من 13 إلي 14 -4-2020م.

ومن جهة أخرى أعلن الاتحاد المصري للتأمين أنه يمكن تجديد ترخيص السيارات وسداد الضريبة والتأمين الإجباري إلكترونياً من خلال ما يلي موقع وزارة الداخلية المصرية، خدمات الدفع الإلكتروني التابعة لشركة فوري، وذلك للمركبات المرخصة سابقاً (بخلاف الزيرو) والتي لا تحتاج إلي إجراء فحص فني "تاريخ فحصها من 2021 وحتى 2023"، وجاءت هذه الخدمة مواكبة للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة في الوقت الحالي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وحفاظا على سلامة المواطنين.