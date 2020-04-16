شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. عودة حركة العمل بمراكز خدمات المستثمرين ومكاتب التوثيق بـ"هيئة الاستثمار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، الخميس، مركز خدمات المستثمرين وكذلك مكتب التوثيق الرئيسيين بهيئة الاستثمار، حيث شهد عودة حركة العمل بهما، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، باستئناف مراكز الهيئة ومكاتب التوثيق القائمة بها نشاطها بتقديم خدماتها للجمهور.

وخلال جولته التفقدية، أكد المستشار محمد عبد الوهاب على ضرورة تحقيق المعادلة الصعبة بتنفيذ قرار عودة العمل بمراكز خدمات المستثمرين ومكاتب التوثيق القائمة بها مع الحفاظ علي صحة وسلامة كل من الجمهور والقائمين علي تقديم الخدمة من العاملين بالهيئة ووقايتهم من خطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

ووجه "عبد الوهاب" المسؤولين بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وتوفير وإمداد مقدمي الخدمات بالمراكز ومكاتب التوثيق بكل ما يلزم من أدوات للحفاظ علي سلامتهم ووقايتهم من الإصابة، وفيما يتعلق بسلامة الجمهور المتعامل مع مراكز ومكاتب الهيئة ووجه بضرورة توفير ساحات انتظار مفتوحة للجمهور لتقليل التجمعات قدر الإمكان ومن ثم تقليل احتمالية خطر الإصابة.

وكان المستشار عمرو مروان، وزير العدل، قد أصدر قرار، الأربعاء الماضي، بناءً علي توجيهات رئيس الوزراء يقضي بعودة العمل بمراكز الهيئة وكذلك مكاتب التوثيق القائمة بها.

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ونص القرار الذي حمل رقم 147 لسنة 2020 على عودة العمل بمراكز خدمات المستثمرين ومكاتب التوثيق القائمة بالهيئة العامة للاستثمار واستئناف نشاطها بتقديم خدماتها للجمهور.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كانت قد استئنفت، الأحد الماضي، تقديم خدمتي اعتماد الفواتير وإصدار شهادات الاستيراد والتصدير للشركات وذلك بجميع فروع مراكز خدمات المستثمرين.



رئيس هيئة الاستثمار خلال تفقده العمل بمراكز خدمات المستثمرين



تعليمات باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا