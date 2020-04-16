شكرا لقرائتكم خبر عن شادى سمير يدعم جهود حملة " نحمى اللى بيحمونا" بالتعاون مع مصر الخير لتزويد الجيش الأبيض بالأدوات الوقائية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت مؤسسة مصر الخير للأعمال الخيرية الشكر لرئيس مجموعة شركات سيليكت انترناشونال، المهندس شادى سمير، على جهوده فى دعم مبادرة "نحمى اللى بيحمونا" لتأمين الجيش الابيض من الأطباء واطقم التمريض من خلال تزويد مستشفيات العزل الطبى لمرضى كورونا بالمستلزمات الطبية والأدوات الوقائية اللازمة للتعامل مع الحالات المصابة.

وقال المهندس شادي سمير رئيس مجموعة شركات سيليكت انترناشونال،ان مساهمته فى دعم مبادرة "نحمى اللى بيحمونا" بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير هى جزء من جهود مجموعة سيليكت انترناشونال للمشاركة المجتمعية التى تتطلب تكاتف وتوحيد جهود رجال الأعمال والقطاع الخاص لمساندة ودعم الدولة المصرية فى خطتها الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وضرورة تلافى اثاره السلبية، موضحا ان المجموعة تدعم كل ما اتخذته الحكومة من إجراءات وقرارات لمواجهة الازمة وفى الوقت نفسه نحرص على دعم مؤسسات المجتمع المدني ودورها تجاه الازمة والمتمثل فيما يتم تنفيذه من مبادرات.

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جدير بالذكر ان المهندس شادي سمير الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات سيليكت انترناشونال و قد أسس من خلال منصبه ثلاث شركات مختلفة تمد وتزود منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بسلسلة متقدمة من أنظمة تكنولوجيا المعلومات وحلول البيانات.و شغل سمير قبل ذلك العديد من المناصب في الشركات الرائدة في مجال إدارة المشروعات والهندسة التجارية. كما ساهم في العديد من المشروعات الناجحة. وانضم لاحقًا إلى شركةDMS المتخصصة في أنظمة إدارة المستندات والأولى لحلول البرمجيات، كمدير للمشروعات.