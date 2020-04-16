شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المجموعة السعودية تُوصي بتوزيع نصف ريال للسهم عن النصف الأول 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة بقيمة 225 مليون ريال عن النصف الأول من العام 2020.

وأفادت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، أن الأرباح مستحقة التوزيع على عدد 450 مليون سهم بحصة للسهم تبلغ 0.50 ريال، بنسبة توزيع تبلغ 5% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً للبيان ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم 30 يونيو المُقبل، على أن يتم الإعلان عن موعد التوزيع في وقت لاحق.

وكانت الجمعية العمومية لشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، قد وافقت بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف أو ربع سنوي للعام 2020.

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يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة بقيمة 675 مليون ريال عن العام 2019، بحصة تبلغ 1.5 ريال لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 62 مليون ريال في الربع الرابع 2019 مقابل أرباح بلغت 26 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الرابع إلى انخفاض حصة المجموعة في خسائر المشاريع المدارة بصورة مشتركة (SCP،JCP) لتبلغ للربع الحالي 11 مليون ريال نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمشروع (SCP) التي تمت خلال الربع الرابع من العام الحالي، مقابل خسائر بمبلغ 88 مليون ريال للربع المماثل من العام 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 605 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 865 مليون ريال في العام 2018، بنسبة تراحع بلغت 30.1%.