شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية رعاية الطبية تُقر توزيع 2 ريال للسهم عن العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للرعاية الطبية، الموافقة على توصية المجلس بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2019 بقيمة 89.7 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 2 ريال لكل سهم، وبنسبة 20% من قيمة السهم الاسمية، على أن يتم توزيع الأرباح في 23 أبريل الجاري.

وأقرت الجمعية صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1.9 مليون ريال عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

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وصدقت الجمعية على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، فيما أبرت ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 80.1 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 62.2 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى انخفاض تكاليف التشغيل (القوى العاملة، الأدوية، الصيانة والمواد الاستهلاكية) بسبب سياسة ترشيد التكاليف التي تقوم بها إدارة الشركة.