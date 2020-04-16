شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية المجموعة السعودية تفوض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف أو ربع سنوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت الجمعية العمومية لشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف أو ربع سنوي للعام 2020.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الخميس، إلى موافقة العمومية على ما تم توزيعه من أرباح نقدية بقيمة 675 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وحسب بيان الشركة كان توزيع الأرباح بحصة تبلغ 1.5 ريال لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 15% من القيمة الاسمية للسهم.

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وبحسب البيان، وافقت الجمعية على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

واعتمدت الجمعية القوائم المالية وتقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 62 مليون ريال في الربع الرابع 2019 مقابل أرباح بلغت 26 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الرابع إلى انخفاض حصة المجموعة في خسائر المشاريع المدارة بصورة مشتركة (SCP،JCP) لتبلغ للربع الحالي 11 مليون ريال نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمشروع (SCP) التي تمت خلال الربع الرابع من العام الحالي، مقابل خسائر بمبلغ 88 مليون ريال للربع المماثل من العام 2018.