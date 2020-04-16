شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية بنك الجزيرة تُقر توزيع 30 هللة للسهم عن العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقرت الجمعية العمومية لبنك الجزيرة، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 246 مليون ريال.

وقال البنك - في بيان على موقع السوق - اليوم الخميس، إن الأرباح سيتم توزيعها بما نسبته 3% من رأس مال الشركة وبما يعادل 0.3 ريال للسهم.

وبحسب البيان، من المُقرر أن يتم البدء في توزيع الأرباح اعتباراً من 5 مايو المُقبل.

Advertisements

هذا وصدقت الجمعية على القوائم المالية للبنك للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 991 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 1 مليار ريال في العام 2018.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في العام 2019، الانخفاض في الزكاة المستحقة للسنة مقارنة بالسنة السابقة. الزكاة المستحقة للسنة السابقة كانت أعلى بسبب اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للسنوات من 2006م إلى 2017.

وأرجع البنك الارتفاع في دخل العمليات إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي الأرباح من استبعاد الأصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وصافي دخل الاتعاب والعمولات البنكية وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية وصافي الربح من القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل والأدوات المالية ودخل العمليات الأخرى.