شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع لليوم الثاني على التوالي قبيل بيانات إعانة البطالة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة فى ظل توقعات الاقتصاد العالمي أكبر تراجع منذ فترة الكساد الكبرى فى ثلاثينات القرن الماضي ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ،والتي توضح إلى أي مدي تفاقمت أضرار أكبر اقتصاد فى العالم جراء جائحة فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.4 % إلى مستوى 100.00 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.63 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 99.62 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.7% ، فى أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 98.82 نقطة ، بفضل تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية بعد التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي.

قال صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي سوف ينكمش بمعدل 3% فى عام 2020 ، بعدما كان يتوقع فى كانون الثاني/يناير الماضي زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمعدل 3.3% ، فى طريقه صوب تسجيل أكبر تراجع منذ فترة الكساد الكبرى فى ثلاثينات القرن الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وفى الولايات المتحدة أظهرت بيانات الأمس، انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 8.7% فى آذار/مارس ،بأكبر انخفاض منذ بداية تجميع تلك البيانات فى عام 1992 ، كما انخفض إنتاج المصانع الأمريكية بنسبة 6.3% الشهر الماضي ،بأكبر انخفاض شهري منذ شباط/فبراير 1946،وانخفض مؤشر التصنيع فى ولاية نيويورك فى نيسان/أبريل لأدنى مستوياته على الإطلاق.

أوضحت تلك البيانات مدي الأضرار التي لحقت بأكبر اقتصاد بالعالم جراء الانتشار السريع لفيروس كوفيد 19 فى معظم أنحاء البلاد ،وأن الاقتصاد فى طريقه لتسجيل انكماشا خلال الربع الأول بوتيرة قد تكون الأسوأ منذ الحرب العالمية الأولى.

وعلى حسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا فى العالم من جائحة فيروس كورونا ،حيث بلغت عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي 640 ألف حالة ،و عدد الوفيات 31 ألف حالة.

ولإعادة تقييم مدي تفاقم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي ، يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ،المزيد من البيانات السلبية سوف توسع مكاسب العملة الأمريكية الحالية مقابل سلة من العملات العالمية.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 5,350 مليون فى الأسبوع المنتهي 11 نيسان/أبريل من 6.606 مليون الأسبوع الأسبق.