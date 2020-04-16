شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف مكاسبه قبيل طلبات إعانة البطالة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح ، حيث لا يزال الطلب مرتفعا على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات بإعداد المتقدمين للحصول على إعانة البطالة أسبوعيا فى الولايات المتحدة ، والتي توضح مدى تفاقم إضرار أكبر اقتصاد فى العالم جراء تفشي جائحة فيروس كورونا.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,725.75$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,716.98$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,711.76$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 0.4% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثماني سنوات عند 1,747.43$ للأونصة.

جاءت المكاسب القوية مؤخرا فى أسعار الذهب ، بفضل الطلب المرتفع على المعدن كملاذ آمن ، بفعل المخاوف المحيطة بالاقتصاد العالمي ،حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي العالمي أكبر تراجع منذ الكساد الكبير فى ثلاثينات القرن الماضي.

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قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي سوف ينكمش بمعدل 3% خلال عام 2020 ، بعدما كان يتوقع فى كانون الثاني/يناير الماضي أن ينمو بمعدل 3.3% ،فى انهيار مذهل للأنشطة الصناعية والخدمية بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، والتي توضح مدي تفاقم الأضرار فى البلاد جراء الانتشار السريع لوباء فيروس كوفيد 19.

وعلى حسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا فى العالم من جائحة فيروس كورونا ،حيث بلغت عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي 640 ألف حالة ،و عدد الوفيات 31 ألف حالة.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 5,350 مليون فى الأسبوع المنتهي 11 نيسان/أبريل من 6.606 مليون الأسبوع الأسبق.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 4.1 طن متري، فى ثالث زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1021.69 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.