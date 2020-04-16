شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل تحرك ألمانيا لتخفيف إجراءات العزل الصحي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالجلسة السابقة ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، يأتي هذا الارتفاع بفضل تحسن معنويات المستثمرين ، مع تحرك ألمانيا لتخفيف إجراءات العزل الصحي المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، ووضع خريطة طريق لكيفية إعادة فتح أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.9% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 3.3% ، فى أول خسارة خلال الست جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 336.35 نقطة المسجل فى الجلسة السابقة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، بصدد الصعود مجددا لملامسة مستوي الذروة فى خمسة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 3.5% ، مع توالي الأخبار الإيجابية عن تخفيف إجراءات العزل الصحي فى أوروبا.

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بدأت تتزايد عدد الدول الأوروبية التي تتحرك بحذر فى تخفيف إجراءات الحظر على الحياة العامة وعلى الأعمال التجارية ،وألمانيا هي أحدث دولة تضع خريطة طريق لكيفية إعادة فتح اقتصادها.

حيث من المقرر أن تتمكن المتاجر الصغيرة من إعادة فتح أبوابها فى 20 نيسان/أبريل الجاري بشرط الالتزام بإجراءات النظافة الصحية ،وسوف يتم إعادة فتح المدارس أيضا فى 4 أيار/مايو المقبل ، لكن سوف يستمر حظر التجمعات الجماعية حتى 31 آب/أغسطس.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 1.0% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 2.2% ، بفعل تفاقم المخاوف حيال حجم الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا بعد بيانات اقتصادية ونتائج أعمال سيئة خلال الربع الأول من هذا العام.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.9% ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.6% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 1.1 % ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن صعد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.4 %.