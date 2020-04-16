شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 16-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي في مسار جانبي وضيق منذ الصباح مستقراً حول المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر دون 0.6315، فإن الميل الهابط سيبقى مرجحاً لهذا اليوم، بانتظار كسر مستوى 0.6236 لتأكيد التوجه نحو هدفنا السلبي التالي الذي يصل إلى 0.6097.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6170 والمقاومة 0.6350

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط