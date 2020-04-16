شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 16-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية ليختبر المقاومة المحورية 28.50، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن اختراق هذا المستوى سيكمل تشكيل نموذج قاع مزدوج يملك القدرة على دفع السعر لاختبار مستوى 29.75 بشكل مباشر قبل أي محاولة سلبية جديدة.

وحتى الآن، لا يزال السيناريو السلبي قائماً بدعم من سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 27.00 وتمتد إلى 25.90 ثم 24.55 بعد تجاوز الهدف الأول.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.00 والمقاومة 29.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط