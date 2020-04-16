شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 16-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالتذبذب قرب مستوى 19.90، بانتظار كسر هذا المستوى لتفعيل التأثير السلبي لنموذج العلم الهابط الذي يدعم توقعاتنا باستمرار الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يستهدف مستويات 19.24 ثم 18.00 كمحطات رئيسية تالية.

مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ ليقترب من مناطق التشبع في الشراء، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 الضغط سلباً على السعر، ليبقى السيناريو السلبي قائماً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 20.60 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.00 والمقاومة 21.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط