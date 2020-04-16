الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للفضة 16-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية في إشارة لتوجه السعر لاستئناف المسار الصاعد المقترح في تقاريرنا الأخيرة، تحفّزه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، والطريق مفتوح أمام اختبار مستوى 16.00 الذي يمثّل هدفنا التالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 15.08 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.20 والمقاومة 15.70

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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