شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 16-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليبتعد عن دعم القناة الصاعدة، تعززه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 1775.00 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1700.00 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1700.00 والمقاومة 1740.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد