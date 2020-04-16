شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 16-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار أي حركة قوية منذ الصباح، ليبقى مستقراً دون مستوى 1.2515، مما يبقي على الضغط السلبي قائماً لهذا اليوم، بانتظار كسر مستوى 1.2440 لتفعيل التأثير السلبي لنموذج القمة المزدوجة الذي يدعم التوقعات بالانخفاض خلال الجلسات القادمة، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 1.2304، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون مستويات 1.2515 و1.2575.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2360 والمقاومة 1.2550
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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