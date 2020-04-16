شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 16-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات جانبية منذ الصباح، ولا يزال عالقاً بين المستويات المحورية التي تتمثل بالدعم 1.0840 والمقاومة 1.0966، وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد هذين المستويين ومن ثم تحديد الأهداف التالية بشكل أدق.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0780 والمقاومة 1.0970

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي